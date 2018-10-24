2018-10-24T13:13:48+03:00
Общество

В Туле выбрали Мисс и Мистера студенчество-2018

Победители конкурса будут представлять Тульскую область на Всероссийских конкурсах «Мисс и Мистер Студенчество России» и «Краса Студенчества России».
Виктория ЯКУШИНА
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Во вторник, 23 октября 2018 года, в Туле прошел финал X юбилейного конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер студенчество Тульской области-2018». Мероприятие состоялось в Городском концертном зале.

Финалу предшествовал отборочный тур. В нем приняли участие 30 студентов различных учебных заведений Тульской области.

В рамках этапа учащиеся сдавали нормы ГТО, принимали участие в благотворительных акциях, фотосессиях, тренинге по ораторскому мастерству, а также мастер-классах по прическам и макияжу. По итогам кастинга были выбраны 17 претендентов на титул - девять девушек и восемь юношей.

Оценку конкурсантам давало компетентное жюри, в которое вошли хореографы, журналисты, руководители агентств индустрии красоты.

Финал включал в себя четыре этапа: дефиле «Студенческий стиль», видеовизитки, творческого тура и выхода в вечерних нарядах.

Победители конкурса будут представлять Тульскую область на Всероссийских конкурсах «Мисс и Мистер Студенчество России» и «Краса Студенчества России».

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