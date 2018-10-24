Юрий ЦКИПУРИ: Рейтинг УК по итогам пуска тепла – оценка их профессионализма

СЕГОДНЯ 11:51 2018-10-24T11:51:16+03:00

Глава Тулы Юрий Цкипури рассказал, по каким критериям составлялся рейтинг работы УК по итогам пуска отопления в городе

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Напомним, что по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова была проанализирована деятельность УК на старте отопительного сезона 2018-2019 в оружейной столице.

Как показали результаты мониторинга, некоторые из организаций недобросоветсно отнеслись к своим обязанностям и не обеспечили своевременный пуск тепла в дома туляков, несмотря на то, что система теплоснабжения города была вовремя налажена для работ в холодное время года.

Администрация города имеет право инициировать собрание жителей МКД на тему смены управляющей компании, которая не справляется со своими обязанностями.

- Рейтинг УК по итогам пуска тепла – оценка их профессионализма. В список включена 91 управляющая компания. При его составлении учитывался ряд критериев: взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, организация работы диспетчерской службы, сроки устранения неполадок, количество жалоб от жителей на горячую линию. Все поступившие данные тщательно обрабатывались и на их основании сделаны соответствующие выводы, – рассказал глава Тулы Юрий Цкипури. - Уверен, благодаря мерам по наведению порядка в этом вопросе в будущем не только сократится число звонков от туляков, но и улучшится работа организаций, обслуживающих жилой фонд.

Администрация Тулы обратится в ГЖИ Тульской области с просьбой рассмотреть вопрос профессиональной пригодности и профессионального соответствия руководителей некоторых УК.