Юрий ЦКИПУРИ: Рейтинг УК по итогам пуска тепла – оценка их профессионализма
Напомним, что по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова была проанализирована деятельность УК на старте отопительного сезона 2018-2019 в оружейной столице.
Как показали результаты мониторинга, некоторые из организаций недобросоветсно отнеслись к своим обязанностям и не обеспечили своевременный пуск тепла в дома туляков, несмотря на то, что система теплоснабжения города была вовремя налажена для работ в холодное время года.
Администрация города имеет право инициировать собрание жителей МКД на тему смены управляющей компании, которая не справляется со своими обязанностями.
- Рейтинг УК по итогам пуска тепла – оценка их профессионализма. В список включена 91 управляющая компания. При его составлении учитывался ряд критериев: взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, организация работы диспетчерской службы, сроки устранения неполадок, количество жалоб от жителей на горячую линию. Все поступившие данные тщательно обрабатывались и на их основании сделаны соответствующие выводы, – рассказал глава Тулы Юрий Цкипури. - Уверен, благодаря мерам по наведению порядка в этом вопросе в будущем не только сократится число звонков от туляков, но и улучшится работа организаций, обслуживающих жилой фонд.
Администрация Тулы обратится в ГЖИ Тульской области с просьбой рассмотреть вопрос профессиональной пригодности и профессионального соответствия руководителей некоторых УК.