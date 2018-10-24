На озеленение Тулы в 2019 году направят более 31 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:41 2018-10-24T11:42:43+03:00

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23 октября в Туле прошло заседание рабочей группы Штаба по стратегическому развитию Тулы.

В бюджете на 2018 год на посадку деревьев, кустарников, цветов, а также на создание и содержание ландшафтных композиций, выделено более 38 млн рублей. Работы по высадке проводятся и настоящее время. В 2019 году на эти цели планируется выделить более 31,5 млн рублей.

Этой осенью высадят около 700 деревьев, более 8000 кустарников, более 50 000 луковичных и многолетников.

В весенний-летний период в Туле посадили 687 деревьев, 10596 кустарников, 366886 цветов. Обустроено 14 цветочных композиций, установлены 16 эколавок с цветами, уложен рулонный газон на площади 12 115 квадратных метров, обустроен мавританский газон на площади 8 250 квадратных метров и газон из семян газонных трав на площади 1015 квадратных метров.

Что же касается освещения, то на устройство в 2018-2019 годах запланировано 40 млн рублей. В текущем году охвачены уже 102 объекта, еще два – в работе. 24 приняты комиссионо. А в 2019 году планируется устроить освещение на 30 объектах.