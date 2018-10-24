В районе Калужского шоссе в Туле возведут новый спорткомплекс

СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-24T11:24:35+03:00

Спортивному ведомству и администрации города Тулы поручено проработать вопросы привлечения потенциального инвестора и поиска застройщика

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23 октября первый заместитель Губернатора - председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел очередное заседание Градостроительно-земельного совета региона.

Его членами быо определено назначение земельного участка площадью 3,7 га в районе Калужского шоссе в Туле.

Данная земля будет предназначена для строительства комплекса спортивных объектов.

Она находится вблизи развивающегося квартала Зеленстрой-2 и соответствует требованиям по размещению спортивных объектов.

Инициативу передачи земли для возведения спорткомплекса поддержал региональный комитет по спорту.

Валерий Шерин поручил спортивному ведомству совместно с администрацией города Тулы проработать вопросы привлечения потенциального инвестора и поиска застройщика для возведения данных объектов.