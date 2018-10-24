В районе Калужского шоссе в Туле возведут новый спорткомплекс
23 октября первый заместитель Губернатора - председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел очередное заседание Градостроительно-земельного совета региона.
Его членами быо определено назначение земельного участка площадью 3,7 га в районе Калужского шоссе в Туле.
Данная земля будет предназначена для строительства комплекса спортивных объектов.
Она находится вблизи развивающегося квартала Зеленстрой-2 и соответствует требованиям по размещению спортивных объектов.
Инициативу передачи земли для возведения спорткомплекса поддержал региональный комитет по спорту.
Валерий Шерин поручил спортивному ведомству совместно с администрацией города Тулы проработать вопросы привлечения потенциального инвестора и поиска застройщика для возведения данных объектов.