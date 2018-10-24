2018-10-24T10:57:40+03:00
Происшествия

52-летняя тулячка попалась на краже роликовых коньков

В Туле возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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В Туле задержана подозреваемая в краже роликовых коньков.

Как выяснилосб, женщина воспользовалась тем, что законная владелица оставила свои коньки без присмотра в подъезде многоэтажки, забрала их себе и сбежала с места преступления.

Хозяйка коньков, обнаружив, что стала жертвой кражи, обратилась в полицию.

В качестве подозреваемой была установлена 52-летняя ранее судимая женщина. Полицейскими и сотрудниками Росгвардии она была поймана.

Женщина призналась в содеянном. Порхищенное у нее изъяли.

В отделе полиции «Советский» возбуждено и расследуется уголовное дело.

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