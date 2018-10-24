2018-10-24T10:54:32+03:00
Происшествия

В Туле "Ситроен" столкнулся с "четырнадцатой": пострадала девушка

Пострадавшая была за рулем иномарки
Виктория ЯКУШИНА
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23 октября 2018 года в 22:10 на пересечении проспекта Ленина и улицы Льва Толстого в Туле произошло ДТП.

28-летняя девушка на автомобиле «Ситроен С3», по предварительным данным, при повороте налево не пропустила встречный «Ваз 2114», под управлением молодого человека 23 лет, и столкнулась с ним.

В результате ДТП в Туле водитель автомобиля «Ситроен» обратилась за медицинской помощью в городскую больницу, после чего была отпущена домой.

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