2018-10-24T10:50:23+03:00
Происшествия

В Тульской области "Тойота" протаранила "МАН"

Есть пострадавший
Виктория ЯКУШИНА
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23 октября 2018 года в 7:20 на 310-м километре автодороги М-4 «Дон» городского округа г. Ефремов Тульской области произошло ДТП.

19-летний молодой человек на автомобилем «Тойота Хайлендер», по предварительной информации, столкнулся с попутным автомобилем «Ман ТГС» с полуприцепом, под управлением мужчины 32 лет.

В результате ДТП под Тулой пострадал пассажир автомобиля «Тойота» - мужчина 46 лет.

Медицинская помощь ему была оказана на месте происшествия. После мужчину отпустили домой.

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