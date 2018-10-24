На предприятии в Пролетарском округе Тулы пострадал монтажник
В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту произошедшего несчастного случая с работником одного из предприятий.
Днем 23 октября 2018 года, в ходе проведения погрузочно-разгрузочных работ на одном из предприятий Пролетарского района Тулы, монтажник стальных и железобетонных конструкций получил телесные повреждения. Мужчина доставлен в медицинское учреждение, где ему в настоящее время оказывают медпомощь.
Следователями уже проведен осмотр места происшествия. Потерпевшему назначена судмедэкспертиза с целью определения степени тяжести вреда, причиненного его здоровью.
Также изымается необходимая для проведения проверки документация, опрашиваются должностные лица предприятия.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.