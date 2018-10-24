2018-10-24T10:43:54+03:00
Происшествия

На предприятии в Пролетарском округе Тулы пострадал монтажник

В настоящее время он находится в больнице
Виктория ЯКУШИНА
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В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту произошедшего несчастного случая с работником одного из предприятий.

Днем 23 октября 2018 года, в ходе проведения погрузочно-разгрузочных работ на одном из предприятий Пролетарского района Тулы, монтажник стальных и железобетонных конструкций получил телесные повреждения. Мужчина доставлен в медицинское учреждение, где ему в настоящее время оказывают медпомощь.

Следователями уже проведен осмотр места происшествия. Потерпевшему назначена судмедэкспертиза с целью определения степени тяжести вреда, причиненного его здоровью.

Также изымается необходимая для проведения проверки документация, опрашиваются должностные лица предприятия.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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