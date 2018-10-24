Долг по зарплате перед работниками ТНИТИ погашен

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-24T10:16:43+03:00

Уголовное дело в отношении экс-гендиректора организации направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения

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Главным СУ СКР завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ОАО «Тульский научно-исследовательский технологический институт», обвиняемого в невыплате работникам организации заработной платы свыше двух месяцев.

С октября 2016 по апрель 2017 года мужчина обвиняемый, в нарушение обязанности своевременно и в полном размере выплачивать заработную плату своим подчиненным, при наличии долга, израсходовал денежные средства ОАО «ТНИТИ» в общей сумме более 13 миллионов рублей на удовлетворение требований кредиторов предприятия.

По уголовному делу в кратчайшие сроки был проделан большой объем работы, допрошены потерпевшие и свидетели, проведены обыски и выемки, изъяты и изучены документы финансово-хозяйственной деятельности организации, проведена также и экономическая судебная экспертиза.

Благодаря грамотно спланированному комплексу следственных действий, а также при содействии губернатора Тульской области, полностью возмещен ущерб, причиненный преступлением - задолженность по заработной плате перед 36 потерпевшими погашена.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.