2018-10-24T09:32:14+03:00
Общество

24 октября на улице Демонстрации в Туле будет запрещена стоянка

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
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24 октября 2018 года с 08:00 до 15:00 в Туле будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по ул. Демонстрации, на участке от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Первомайской.

Данные ограничения будут введены в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения торжественных мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ.

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