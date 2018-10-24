24 октября на улице Демонстрации в Туле будет запрещена стоянка

СЕГОДНЯ 09:32 2018-10-24T09:32:14+03:00

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

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24 октября 2018 года с 08:00 до 15:00 в Туле будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по ул. Демонстрации, на участке от ул. Дмитрия Ульянова до ул. Первомайской.

Данные ограничения будут введены в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения торжественных мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ.