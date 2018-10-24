Губернатор Тульской области поздравил военнослужащих подразделений спецназа

СЕГОДНЯ 09:05 2018-10-24T09:05:31+03:00

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил военнослужащих подразделений спецназа с профессиональным праздником.

Глава региона отметил, что сегодня, как и во все времена, основными принципами подразделений специального назначения остаются верность присяге, патриотизм и самоотверженность.

В поздравительном адресе, в частности, говорится:

- Служить в спецназе – значит до последнего отстаивать интересы государства, делать все возможное для защиты безопасности России и ее граждан. Вы привыкли на деле доказывать, что способны выполнять самые сложные задачи и давать жесткий отпор терроризму в любой точке мира. Отдельная благодарность ветеранам, которые сохраняют многолетние традиции спецназа и укрепляют боевое братство в его рядах. Уверен, что мужество, решительность и превосходная подготовка всегда будут оставаться вашими главными профессиональными качествами.