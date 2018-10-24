В Тульской области пожар в бане потушили до приезда пожарных

СЕГОДНЯ 08:11 2018-10-24T08:15:52+03:00

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23 октября в поселке Сестрики Белевского района загорелась баня. Сообщение о пожаре на ул. Интернациональной поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:50.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет. По прибытии, пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано.

В результате происшествия никто не пострадал. Внутри обгорела лавка. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 1 единица техники.