2018-10-23T17:46:57+03:00
Общество

Тульские ветераны комсомольской организации посетили выставку к 100-летию ВЛКСМ

Юлия КУДЫМОВА
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Сегодня, 23 октября, в Центре детско-юношеского туризма и патриотического воспитания состоялась встреча ветеранов комсомольской и пионерских организаций города Тулы с воспитанниками учреждения дополнительного образования, участниками Поста №1.

Гости поделились своими воспоминаниями о том времени, когда они несли Почетную Вахту на Посту №1. Участники встречи составили обращение к постовикам 2043 года.

Гости посетили музей обороны Тулы, в котором особое место занимает экспозиция, посвященная 100-летию ВЛКСМ «Не расстанусь с комсомолом».

Председатель Тульского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» передал воспитанникам Центра детско-юношеского туризма и патриотического воспитания капсулы с землей из городов-героев Севастополя, Керчи и Мурманска.

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