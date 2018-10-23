В день работников пассажирского транспорта в Туле ограничат движение

СЕГОДНЯ 17:37 2018-10-23T17:37:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения в здании Тульской областной филармонии праздничных мероприятий ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, будут введены следующие ограничения.

Запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств 26 октября с 7:00 до 18:00 по ул. Гоголевской, на участке от пр. Ленина до ул. Тургеневской.