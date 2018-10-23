2018-10-23T17:37:21+03:00
Общество

В день работников пассажирского транспорта в Туле ограничат движение

Юлия КУДЫМОВА
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Для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения в здании Тульской областной филармонии праздничных мероприятий ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, будут введены следующие ограничения.

Запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств 26 октября с 7:00 до 18:00 по ул. Гоголевской, на участке от пр. Ленина до ул. Тургеневской.

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