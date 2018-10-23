Ошибка гинеколога лишила тулячку возможности иметь детей

СЕГОДНЯ 17:21 2018-10-23T17:22:15+03:00

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Следком по Тульской области расследовал уголовное дело в отношении 54-летнего врача акушера-гинеколога одного из частных медицинских центров в Тулы. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

В один из частных медицинских центров г. Тулы обратилась женщина с просьбой по оказанию ей медицинской услуги по искусственному прерыванию беременности. В этот же день врач акушер-гинеколог провел девушке данную медицинскую услугу, в ходе которой допустил дефект оказания медицинской помощи женщине в виде перфорации стенки матки, что в свою очередь повлекло необходимость удаления матки. Согласно выводам экспертов здоровью женщины причинен тяжкий вред.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.