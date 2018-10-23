Ошибка гинеколога лишила тулячку возможности иметь детей
Следком по Тульской области расследовал уголовное дело в отношении 54-летнего врача акушера-гинеколога одного из частных медицинских центров в Тулы. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
В один из частных медицинских центров г. Тулы обратилась женщина с просьбой по оказанию ей медицинской услуги по искусственному прерыванию беременности. В этот же день врач акушер-гинеколог провел девушке данную медицинскую услугу, в ходе которой допустил дефект оказания медицинской помощи женщине в виде перфорации стенки матки, что в свою очередь повлекло необходимость удаления матки. Согласно выводам экспертов здоровью женщины причинен тяжкий вред.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.