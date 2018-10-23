На дороге «Тула-Шатск» два "ВАЗа" не поделили дорогу: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 15:42 2018-10-23T15:42:34+03:00

26-летняя и 28-летняя девушки были госпитализированы

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22 октября в 19:55 на дороге «Тула-Шатск» произошло ДТП. 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2121», предположительно, при повороте налево столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2121», под управлением 29-летнего мужчины.

В результате ДТП за помощью к медикам обратились пассажиры автомобилей. С травмами различной степени тяжести 26-летняя и 28-летняя девушки были госпитализированы в больницу.