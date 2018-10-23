Тигран Кеосаян ответил на вопросы тульских журналистов

СЕГОДНЯ 14:51 2018-10-23T15:58:08+03:00

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Одним из спикеров на медиафоруме ЦФО в Туле стал Тигран Кеосаян. Тема выступления известного гостя форума - "С улыбкой о серьезном". Автор и ведущий "Международной пилорамы" поделился опытом создания программы и ответил на вопросы. В частности, поведал, что бы рассказал о Туле в своей передаче.

- Для начала собрал бы о Туле портфолио. Наверное, первой персоной был бы губернатор. Интересно рассказать его историю, - отметил автор и ведущий "Международной пилорамы".

Также Кеосаян сообщил, что до медиафорума успел прогуляться по тульской набережной.