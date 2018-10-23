2018-10-23T13:38:30+03:00
Общество

На медиафоруме ЦФО в Туле выступила Ирада Зейналова

В рамках форума пройдут встречи с известными журналистами федеральных СМИ
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23 октября на медиафоруме ЦФО в Туле выступила Ирада Зейналова. Она отметила, что главное сегодня для каждого журналиста - личностный и профессионльный рост. По мнению ведущей федерального канала, журналист обязан делать шаги вперёд. Это - профессия роста души. Про современных журналистов Зейналова высказалась так: "Мы стали самонадеянны. Огромный недостаток современных корреспондентов - плохая подготовка перед работой над сюжетом, репортажем". О стилистике современной журналистики ведущая сказала: "Надо стремиться к народу".

Напомним, что медиафорум в Туле стартовал сегодня, 23 октября. В этом году мероприятие впервые соберет представителей медиасферы 18 субъектов Центрального федерального округа. В программе форума запланированы встречи с ведущими журналистами федеральных телевизионных каналов и изданий.

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