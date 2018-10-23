Здание тульского педагогического колледжа отремонтируют в следующем году

СЕГОДНЯ 12:37 2018-10-23T12:37:29+03:00

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Туляк пожаловался главе региона на неудовлетворительное состояние здания тульского педагогического колледжа. По словам заявителя, помещениям требуется косметический ремонт. Крыша протекает, от этого на полу и стенах образуется плесень.

Заместитель министра – директор департамента образования министерства образования Тульской области Алевтина Шевелева пояснила, что кровлю в учреждении починили, в кабинетах четвертого этажа проведен частичный косметический ремонт, устранены следы плесени.

В следующем году отремонтируют стены и потолок, заменят электропроводку, двери, частично окна в учебном корпусе и общежитии. Средства на эти работы предусмотрены.