Здание тульского педагогического колледжа отремонтируют в следующем году
Туляк пожаловался главе региона на неудовлетворительное состояние здания тульского педагогического колледжа. По словам заявителя, помещениям требуется косметический ремонт. Крыша протекает, от этого на полу и стенах образуется плесень.
Заместитель министра – директор департамента образования министерства образования Тульской области Алевтина Шевелева пояснила, что кровлю в учреждении починили, в кабинетах четвертого этажа проведен частичный косметический ремонт, устранены следы плесени.
В следующем году отремонтируют стены и потолок, заменят электропроводку, двери, частично окна в учебном корпусе и общежитии. Средства на эти работы предусмотрены.