Губернатор Тульской области открыл медиафорум ЦФО

СЕГОДНЯ 12:04 2018-10-23T12:05:18+03:00

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин открыл медиафорум Центрального федерального округа.

- Важно, чтобы любая проблема получила анализ. Наши СМИ выступают как партнеры власти и общества. Именно вы - тульские журналисты - поднимаете самые важные проблемы, - обратился к присутствующим глава региона. - Ваша роль в жизни общества с годами не становится меньше.

Напомним, в программе форума запланированы встречи с ведущими журналистами федеральных телевизионных каналов и изданий.