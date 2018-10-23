Губернатор Тульской области открыл медиафорум ЦФО
Алексей Дюмин поприветствовал участников мероприятия
Фото: Виктория ЯКУШИНА
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин открыл медиафорум Центрального федерального округа.
- Важно, чтобы любая проблема получила анализ. Наши СМИ выступают как партнеры власти и общества. Именно вы - тульские журналисты - поднимаете самые важные проблемы, - обратился к присутствующим глава региона. - Ваша роль в жизни общества с годами не становится меньше.
Напомним, в программе форума запланированы встречи с ведущими журналистами федеральных телевизионных каналов и изданий.