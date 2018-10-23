СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-23T11:01:30+03:00

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В парке Венева заменят сломанные фонари антивандальными. Об этом сообщила глава администрации Веневского района Жанна Исаченкова.

В 2016 году по программе «Народный бюджет» в парке установили 27 фонарей, но сейчас из них работает всего три. По словам местного жителя, фонари, установленные в 2016 году, сломаны вандалами.

По словам Жанны Исаченковой, администрация подготовила дефектный акт. До конца недели будет готова смета на замену фонарей. Ориентировочный срок выполнения работ – первый квартал 2019 года.