В парке Венева заменят сломанные фонари антивандальными
22 октября на еженедельном оперативном совещании Губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан
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В парке Венева заменят сломанные фонари антивандальными. Об этом сообщила глава администрации Веневского района Жанна Исаченкова.
В 2016 году по программе «Народный бюджет» в парке установили 27 фонарей, но сейчас из них работает всего три. По словам местного жителя, фонари, установленные в 2016 году, сломаны вандалами.
По словам Жанны Исаченковой, администрация подготовила дефектный акт. До конца недели будет готова смета на замену фонарей. Ориентировочный срок выполнения работ – первый квартал 2019 года.