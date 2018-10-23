Жители Куркинского района пожаловались на незаконный вывоз песка

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-23T10:55:11+03:00

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Жители Куркинского района пожаловались главе региона Алексею Дюмину на незаконный вывоз песка в селе Андреевка. По их словам, это приводит к уничтожению верхнего плодородного слоя.

Обращение жителей было озвучено на оперативном совщании в правительстве региона. Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов пояснил, что в октябре в ходе обследования территории были зафиксировали места выемки полезного ископаемого и свежие следы грузовой техники. При это министерство не выдавало лицензию на право пользования недрами. Контрольные мероприятия продолжаются.

Глава региона также попросил подключиться к выявлению фактов незаконного вывоза грунта в Веневском районе начальника УМВД России по Тульской области Сергея Галкина.