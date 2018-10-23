2018-10-23T09:26:05+03:00
Общество

Тульские школьники посетили учебный пункт тульских спасателей

Виктория ЯКУШИНА
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Учебный пункт 19 отряда ФПС по Тульской области посетили учащиеся общеобразовательной школы №1 города Тулы.

Школьников встретил заместитель начальника учебного пункта Александр Кулямзин. Мероприятие началось с интересной лекции-беседы на тему профессиональной подготовки пожарных и спасателей, а затем Александр Николаевич поделился с учащимися своим опытом участия в различных спасательных операциях, вызвав их неподдельный интерес.

Тульским спасателям было чем удивить ребят – это и новейшие тренажёры, современная компьютерная техника и интерактивные доски. На базе пожарно-спасательной части №2 школьникам была продемонстрирована пожарно-спасательная техника и пожарно-техническое оборудование, вывозимое на пожарных автомобилях. Самые любознательные из ребят примерили боевую одежду пожарных, посидели в пожарном автомобиле, попробовали свои силы на манекене-тренажере.

Напоследок спасатели напомнили школьникам правила безопасного поведения в повседневной жизни и вручили наглядную агитацию.

«Подобные мероприятия крайне важны, ведь одна из основных задач, стоящих перед нами, заключается в обучении подрастающего поколения безопасному поведению», - отмечает Александр Кулямзин.

Школьникам в гостях у спасателей очень понравилось, они с удовольствием фотографировались рядом со спецтехникой и обещали прийти еще не раз. Некоторые ребята всерьез задумались о том, чтобы в будущем выбрать профессию пожарного или спасателя.

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