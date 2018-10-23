В Туле продолжаются работы по прочистке ливневой канализации
Изменить размер текста:
22 октября 2018 года работы по прочистке ливневой канализации проводились на ул. Бундурина и Фрунзе в Туле.
На ул. Бундурина, д. 62-64 проводилась очистка колодца от мусора и ила, а также промывка труб протяженностью 60 погонных метров диаметром 600 мм.
На ул. Фрунзе, от ул. Первомайской до ул. Коминтерна были очищены пять колодцев, вывезено 2 кубических метра ила, а также производилась промывка труб протяженностью 130 погонных метров диаметром 300 мм.