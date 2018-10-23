В Туле продолжаются работы по прочистке ливневой канализации

СЕГОДНЯ 09:24 2018-10-23T09:24:20+03:00

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22 октября 2018 года работы по прочистке ливневой канализации проводились на ул. Бундурина и Фрунзе в Туле.

На ул. Бундурина, д. 62-64 проводилась очистка колодца от мусора и ила, а также промывка труб протяженностью 60 погонных метров диаметром 600 мм.

На ул. Фрунзе, от ул. Первомайской до ул. Коминтерна были очищены пять колодцев, вывезено 2 кубических метра ила, а также производилась промывка труб протяженностью 130 погонных метров диаметром 300 мм.