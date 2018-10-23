К массовому мору рыбы в Тульской области привела нехватка кислорода
Губернатор Алексей Дюмин проконтролировал исполнение поручений, находящихся на контроле
Фото: пресс-служба правительства Тульской области
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К массовому мору рыбы в Кимовском рыбхозе привела нехватка кислорода. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов 22 октября на оперативном совещании.
Совместное обследование министерства и Тульской природоохранной прокуратуры установило, что организатор платной рыбалки осуществлял плановый спуск воды в пруду. Из-за погодных условий наполнение пруда оказалось невозможным. В результате рыба погибла.
Возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.