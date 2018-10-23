2018-10-23T09:11:47+03:00
Общество

К массовому мору рыбы в Тульской области привела нехватка кислорода

Губернатор Алексей Дюмин проконтролировал исполнение поручений, находящихся на контроле
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства Тульской областиФото: пресс-служба правительства Тульской области
Изменить размер текста:

К массовому мору рыбы в Кимовском рыбхозе привела нехватка кислорода. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов 22 октября на оперативном совещании.

Совместное обследование министерства и Тульской природоохранной прокуратуры установило, что организатор платной рыбалки осуществлял плановый спуск воды в пруду. Из-за погодных условий наполнение пруда оказалось невозможным. В результате рыба погибла.

Возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области от гриппа привились 291 503 человека
Начинаются дегустации новинок от АО "Тульский молочный комбинат"
Тульские школьники посетили учебный пункт тульских спасателей
В Туле продолжаются работы по прочистке ливневой канализации
Музею-усадьбе Болотова в Заокском районе исполнилось 30 лет
В Тульской области выдано более трех тысяч разрешений на таксоперевозки
Исторический центр Тулы преобразят к 2021 году
Под Тулой взорвали артиллерийский снаряд
В ТОС «поселок Горняк» установлена спортивная площадка
Ремонт участков автомобильных дорог в Туле завершен на 52 объектах
Наталья Бабинцева стала бронзовым призером Чемпионата Европы по кикбоксингу
В Туле появятся шесть новых ландшафтных композиций
В Тульском областном онкодиспансере пройдет День открытых дверей
Администрация города составила собственный рейтинг УК Тулы
В Туле выступит «Неизвестный Композитор»
На Куликовом поле высадили 6000 молодых дубов
Вадим Жерздев полностью признал свою вину
Интернет-банк для бизнеса Банка УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 рейтинга Business Internet Banking Rank - 2018
В Новомосковске началось заседание по делу Вадима Жерздева
Руководитель регионального следкома проведет личный прием граждан в Новомосковске 24 октября
За неделю в Туле произошло 190 ДТП
В манеже «Арсенала» состоится презентация обновленной «Тулицы»
Банк УРАЛСИБ занял 6 место по объемам кредитования на покупку жилья в новостройках
В Туле пройдет публичная дискуссия «Зачем Толстой? В чем моя вера»
Тула входит в топ-5 популярных у туристов городов
Теарт кукл покажет маленьким тулякам "Пеппи длинный чулок"
По проему канализации: под Тулой трое подростков обокрали магазин