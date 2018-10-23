К массовому мору рыбы в Тульской области привела нехватка кислорода

СЕГОДНЯ 09:08 2018-10-23T09:11:47+03:00

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К массовому мору рыбы в Кимовском рыбхозе привела нехватка кислорода. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов 22 октября на оперативном совещании.

Совместное обследование министерства и Тульской природоохранной прокуратуры установило, что организатор платной рыбалки осуществлял плановый спуск воды в пруду. Из-за погодных условий наполнение пруда оказалось невозможным. В результате рыба погибла.

Возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.