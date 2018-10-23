2018-10-23T09:07:03+03:00
Общество

Музею-усадьбе Болотова в Заокском районе исполнилось 30 лет

Виктория ЯКУШИНА
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Музей-усадьба Андрея Тимофеевича Болотова «Дворяниново» в Заокском районеМузей-усадьба Андрея Тимофеевича Болотова «Дворяниново» в Заокском районе
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Музей-усадьба Андрея Тимофеевича Болотова «Дворяниново» в Заокском районе празднует день рождения. Ему исполнилось 30 лет.

Официальное постановление о создании музея было подписано ещё в 1986 году, однако оборудовали его только в 1988 году к 250-летнему юбилею учёного, а для массового посещения музей был открыт в декабре 1993 года.

Экспозиция рассказывает о жизненном пути и достижениях Болотова и воссоздаёт атмосферу дворянской усадьбы XVIII-XIXвв.

В музее устаиваются Болотовские чтения, музыкальные салоны, проходят выставки, конкурсы, научные конференции.

Изюминкой музея является Болотовский огород, на котором выращивают редкие сорта и гибриды по заветам самого учёного. Принять участие в работах по посадке, уходу и сбора урожая могут все желающие.

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