Музею-усадьбе Болотова в Заокском районе исполнилось 30 лет
Музей-усадьба Андрея Тимофеевича Болотова «Дворяниново» в Заокском районе празднует день рождения. Ему исполнилось 30 лет.
Официальное постановление о создании музея было подписано ещё в 1986 году, однако оборудовали его только в 1988 году к 250-летнему юбилею учёного, а для массового посещения музей был открыт в декабре 1993 года.
Экспозиция рассказывает о жизненном пути и достижениях Болотова и воссоздаёт атмосферу дворянской усадьбы XVIII-XIXвв.
В музее устаиваются Болотовские чтения, музыкальные салоны, проходят выставки, конкурсы, научные конференции.
Изюминкой музея является Болотовский огород, на котором выращивают редкие сорта и гибриды по заветам самого учёного. Принять участие в работах по посадке, уходу и сбора урожая могут все желающие.