В Тульской области выдано более трех тысяч разрешений на таксоперевозки

СЕГОДНЯ 08:44 2018-10-23T08:47:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тульской области выдано и действует 3 232 разрешения на таксоперевозки. Об этом стало известно на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

С нелегальными перевозчиками в регионе борются с помощью специальных рейдов. По итогам 52 рейдов составлено 42 протокола об административных правонарушениях.

Еще один шаг по упорядочиванию деятельности в сфере такси в Тульской области - соглашение об информационном взаимодействии. Его подписали министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области и «Яндекс. Такси», служба заказа такси «Максим». Теперь доступ к сервису такси получают только владельцы автомобилей с разрешением на осуществление таксомоторных перевозок. Если у водителя его нет, мобильного приложение будет заблокировано, и он не получит заказ.

Также в 11 муниципальных образованиях региона определена необходимость организации парковок для стоянки легковых такси вблизи автовокзалов, торговых центров, больниц. Пока таксисты паркуются на общих основаниях (если специально отведенных для них мест нет, а именно так и обстоят дела в целом ряде МО), либо под знаком, который обозначает место остановки такси.