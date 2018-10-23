2018-10-23T08:27:44+03:00
Общество

Исторический центр Тулы преобразят к 2021 году

Губернатор Алексей Дюмин проконтролировал исполнение поручения о подготовке предложений по обновлению всего исторического центра Тулы
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Исторический центр Тулы преобразят к 2021 году. Об этом говорили на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

Проект «Ревитализация исторического центра Тулы» разработан совместно с администрацией города. Он включает в себя шесть пространственных зон благоустройства и рассчитан три года.

В 2019 году в первой зоне (Тульская набережная) запланирован полный запуск социальных и экономических активностей на Казанской набережной, Крестовоздвиженской площади и ул. Металлистов. А также будет благоустроена вторая зона – площадь перед зданием правительства Тульской области.

В 2020 году запланировано благоустроить третью и четвертую зоны:

- кварталы, ограниченные улицами Советской, Металлистов и Ф. Энгельса;

- кварталы, ограниченные улицами Советской, Ф. Энгельса, Каминского и проспектом Ленина.

В 2021 году планируется благоустраивать пятую и шестую зоны:

- кварталы, ограниченные улицами Советской и Тургеневской, Садовым переулком и набережной реки Упы;

- ул. Советская и непосредственно выходящие на нее здания и открытые городские пространства.

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