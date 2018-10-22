В ТОС «поселок Горняк» установлена спортивная площадка
Спортивное оборудование рассчитано на все возрастные группы населения.
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21 октября 2018 года, в Туле, на территории ТОС «поселок Горняк», прошла торжественное открытие спортивной площадки, установленной на средства муниципального гранта.
В мероприятии приняли участие члены ТОС, члены СНТ, жители поселка Октябрьский.
Для всех желающих инструктор-физиотерапевт провел показательное занятие. Все жители с стали участниками спортивных конкурсов.
Завершилось мероприятие чаепитием и награждением участников благодарностями, грамотами, сувенирами.