2018-10-22T16:55:58+03:00
Общество

В ТОС «поселок Горняк» установлена спортивная площадка

Спортивное оборудование рассчитано на все возрастные группы населения.
Виктория ЯКУШИНА
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21 октября 2018 года, в Туле, на территории ТОС «поселок Горняк», прошла торжественное открытие спортивной площадки, установленной на средства муниципального гранта.

В мероприятии приняли участие члены ТОС, члены СНТ, жители поселка Октябрьский.

Для всех желающих инструктор-физиотерапевт провел показательное занятие. Все жители с стали участниками спортивных конкурсов.

Завершилось мероприятие чаепитием и награждением участников благодарностями, грамотами, сувенирами.

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