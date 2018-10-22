Ремонт участков автомобильных дорог в Туле завершен на 52 объектах

СЕГОДНЯ 16:54 2018-10-22T16:54:21+03:00

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В строительный сезон 2018 года заключенными муниципальными контрактами предусмотрен ремонт 90 участков автомобильных дорог в Туле. В настоящее время работы завершены на 52 объектах, на прошедшей неделе проводились работы на 21 объекте.

По программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения» работы завершены на 38 объектах, общее исполнение контракта – 87 %. Общее количество объектов – 59.

Обустройство подъездных путей к участкам, выделенным многодетным семьям, производится подрядной организацией ООО «Регионстрой 71». Общее количество объектов – 8, завершены работы на 5 объектах. Общее исполнение контракта – 88 %.

Ремонт дорог щебнем в рамках содержания объектов улично-дорожной сети проводится организациями ООО «Каскад», ООО «Регионстрой 71»:

- д. Плеханово, ул. Ленина – 80%,

- д. Плеханово, 1-й проезд – 50%,

- д. Плеханово, ул. Комсомольская – 60%,

- п. Плеханово, ул. Совхоз Приупский – 100%.

Общее количество ремонтируемых участков тротуаров в Туле в 2018 году – 67. На прошедшей неделе работы проводились на 14 объектах, завершены работы на 53 объектах. Общее исполнение контракта – 93 %. Кроме того, ремонт тротуара по ул. Советской физически завершен, ведутся работы по затирке швов и вывозу строительного мусора. Общее исполнение контракта – 95 %.

Также с 12 по 19 октября выполнены работы по аварийно-восстановительному ремонту автомобильных дорог общей площадью 740, 6 кв. метров.

Продолжаются работы по устройству дренажа, укреплению откосов насыпи и водоотведению, восстановлению работоспособности участков ливневой канализации. Из 13 объектов работы завершены на 10 объектах. Общее исполнение контракта – 89 %.

На прошлой неделе сотрудники МКУ «Сервисный центр города Тулы» выполнили работы по промывке труб ливневой канализации диаметром 200 мм – 77 пог. м, диаметром 300 мм – 300 пог. м, диаметром 600 мм – 90 пог. м, произведена очистка 11 колодцев ливневой канализации от ила и грязи, демонтаж решеток и очистка лотков – 84 пог. м.