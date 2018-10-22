2018-10-22T16:50:34+03:00
Спорт

Наталья Бабинцева стала бронзовым призером Чемпионата Европы по кикбоксингу

Виктория ЯКУШИНА
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С 14 по 21 октября 2018 года в словацком городе Братислава состоялся чемпионат Европы по кикбоксингу в разделе «К-1» и «фулл-контакт с лоу-киком».

В соревнованиях участвовали спортсмены из 35 стран Европы.

По итогам состязаний спортсменка спортивной школы «Восток» Наталья Бабинцева из Тулы в составе сборной команды России завоевала бронзовую медаль.

Отметим, что девушка тренируются у Абдула Малаалиева.

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