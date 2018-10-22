В Туле появятся шесть новых ландшафтных композиций

СЕГОДНЯ 16:27 2018-10-22T16:27:15+03:00

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На прошлой неделе в Туле силами МКУ «Сервисный центр города Тулы» были выполнены работы по посадке 16 лип, 39 каштанов и 7 кленов, по укладке 115 кв. метров рулонного газона на ул. Ствольной, 104, по устройству ландшафтных композиций в сквере «Тулякам, погибшим в военных и локальных конфликтах», на радиусе круга по ул. Мосина, в сквере Л. Толстого, в Баташевском саду.

В сквере на Лейтейзена были высажены – дуб, 7 кленов, 10 пионов, 160 ирисов, 50 шт. лапчатки, 1000 тюльпанов, 1000 крокусов и 170 саженцев спиреи японской.

На этой неделе планируется посадить 24 лип-крупномеров по ул. Советской, посадка ландшафтных композиций на шести адресах общей высадкой 1389 кустарников, 776 многолетников, 3000 луковичных: Красноармейский пр., 16/ ул. Лейтейзена, радиус пр. Ленина / ул. Жаворонкова, два радиуса пр. Ленина/ ул. Агеева, ул. Октябрьская, 1, радиус ул. Пузакова/ ул. Октябрьская, сквер «Тульское чаепитие».

Выполнены работы по снятию цветников ООО «Дизайн-Стиль» на 23 адресах.

Кроме того, на текущей неделе запланированы мероприятия по передаче посадочного материала жителям в качестве трудового участия в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в количестве 1120 кустарников (спирея, шиповник, калина, пузыреплодник) и 135 деревьев.

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов поручил ускорить работы по посадке деревьев и цветов в осенний период.