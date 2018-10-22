2018-10-22T16:24:59+03:00
Здоровье

В Тульском областном онкодиспансере пройдет День открытых дверей

Состоится консультативный прием пациентов без направления и предварительной записи
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

27 октября 2018 года в поликлинике ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» (г. Тула, ул.Плеханова,д.201-а) с 9-00 до 13-30 состоится День открытых дверей, посвященный новообразованиям в области головы и шеи.

Будет осуществляться консультативный прием пациентов без направления и предварительной записи: осмотр новообразований полости носа, рта, кожи в области лица, головы и шеи.

При обращении необходимо иметь: медицинский полис, паспорт, СНИЛС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Тулой взорвали артиллерийский снаряд
В ТОС «поселок Горняк» установлена спортивная площадка
Ремонт участков автомобильных дорог в Туле завершен на 52 объектах
Наталья Бабинцева стала бронзовым призером Чемпионата Европы по кикбоксингу
В Туле появятся шесть новых ландшафтных композиций
Администрация города составила собственный рейтинг УК Тулы
В Туле выступит «Неизвестный Композитор»
На Куликовом поле высадили 6000 молодых дубов
Вадим Жерздев полностью признал свою вину
Интернет-банк для бизнеса Банка УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 рейтинга Business Internet Banking Rank - 2018
В Новомосковске началось заседание по делу Вадима Жерздева
Руководитель регионального следкома проведет личный прием граждан в Новомосковске 24 октября
За неделю в Туле произошло 190 ДТП
В манеже «Арсенала» состоится презентация обновленной «Тулицы»
Банк УРАЛСИБ занял 6 место по объемам кредитования на покупку жилья в новостройках
В Туле пройдет публичная дискуссия «Зачем Толстой? В чем моя вера»
Тула входит в топ-5 популярных у туристов городов
Теарт кукл покажет маленьким тулякам "Пеппи длинный чулок"
По проему канализации: под Тулой трое подростков обокрали магазин