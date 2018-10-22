В Тульском областном онкодиспансере пройдет День открытых дверей

СЕГОДНЯ 16:24 2018-10-22T16:24:59+03:00

Состоится консультативный прием пациентов без направления и предварительной записи

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27 октября 2018 года в поликлинике ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» (г. Тула, ул.Плеханова,д.201-а) с 9-00 до 13-30 состоится День открытых дверей, посвященный новообразованиям в области головы и шеи.

Будет осуществляться консультативный прием пациентов без направления и предварительной записи: осмотр новообразований полости носа, рта, кожи в области лица, головы и шеи.

При обращении необходимо иметь: медицинский полис, паспорт, СНИЛС.