Администрация города составила собственный рейтинг УК Тулы

СЕГОДНЯ 16:20 2018-10-22T16:22:21+03:00

Была проанализирована деятельность управляющих компаний на старте отопительного сезона

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Ряд управляющих компаний Тулы не справились с пуском тепла в жилые дома в начале отопительного сезона.

Как отмечал глава администрации Тулы Евгений Авилов, администрация города имеет право инициировать собрание жителей МКД с повесткой о смене УК, которая не справляется со своими задачами и не выполняет свои обязательства по договору управления МКД.

Также администрация обратится в ГЖИ Тульской области с просьбой рассмотреть вопрос профессиональной пригодности и профессионального соответствия руководителей некоторых УК.

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