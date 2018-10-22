В Туле выступит «Неизвестный Композитор»

СЕГОДНЯ 16:11 2018-10-22T16:11:57+03:00

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3 ноября 2018 года, в 19:00 в Театрально-концертном центре «Эрмитаж» пройдет концерт группы «Неизвестный Композитор» (Архангельск-Москва).

Музыканты - обладатели Приза зрительских симпатий в профессиональной премии в области этнической музыки Russian World Music Awards 2018, звания «Открытие года» по версии портала «Наш НеФормат» (2017 год), участники фестивалей: Rock-Line (Пермь 2016, 2017), Беломор-Буги (Архангельск 2014, 2016, 2018), Revolution open air (Санкт-Петербург 2016) и др. Музыканты группы выступали с Эмиром Кустурицей.

Билеты на концерт можно приобрести в кассе ТКЦ «Эрмитаж» по адресу: пр. Ленина, 85, корпус 1 (Likёrka Loft, 2 этаж) и на сайте Театрально-концертного центра «Эрмитаж».

Телефон: 71-67-68.