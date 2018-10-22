2018-10-22T16:11:57+03:00
Досуг

В Туле выступит «Неизвестный Композитор»

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

3 ноября 2018 года, в 19:00 в Театрально-концертном центре «Эрмитаж» пройдет концерт группы «Неизвестный Композитор» (Архангельск-Москва).

Музыканты - обладатели Приза зрительских симпатий в профессиональной премии в области этнической музыки Russian World Music Awards 2018, звания «Открытие года» по версии портала «Наш НеФормат» (2017 год), участники фестивалей: Rock-Line (Пермь 2016, 2017), Беломор-Буги (Архангельск 2014, 2016, 2018), Revolution open air (Санкт-Петербург 2016) и др. Музыканты группы выступали с Эмиром Кустурицей.

Билеты на концерт можно приобрести в кассе ТКЦ «Эрмитаж» по адресу: пр. Ленина, 85, корпус 1 (Likёrka Loft, 2 этаж) и на сайте Театрально-концертного центра «Эрмитаж».

Телефон: 71-67-68.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Тулой взорвали артиллерийский снаряд
В ТОС «поселок Горняк» установлена спортивная площадка
Ремонт участков автомобильных дорог в Туле завершен на 52 объектах
Наталья Бабинцева стала бронзовым призером Чемпионата Европы по кикбоксингу
В Туле появятся шесть новых ландшафтных композиций
В Тульском областном онкодиспансере пройдет День открытых дверей
Администрация города составила собственный рейтинг УК Тулы
На Куликовом поле высадили 6000 молодых дубов
Вадим Жерздев полностью признал свою вину
Интернет-банк для бизнеса Банка УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 рейтинга Business Internet Banking Rank - 2018
В Новомосковске началось заседание по делу Вадима Жерздева
Руководитель регионального следкома проведет личный прием граждан в Новомосковске 24 октября
За неделю в Туле произошло 190 ДТП
В манеже «Арсенала» состоится презентация обновленной «Тулицы»
Банк УРАЛСИБ занял 6 место по объемам кредитования на покупку жилья в новостройках
В Туле пройдет публичная дискуссия «Зачем Толстой? В чем моя вера»
Тула входит в топ-5 популярных у туристов городов
Теарт кукл покажет маленьким тулякам "Пеппи длинный чулок"
По проему канализации: под Тулой трое подростков обокрали магазин