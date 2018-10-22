2018-10-22T15:19:11+03:00
Общество

На Куликовом поле высадили 6000 молодых дубов

Местом посадки стала балка «Рыбий верх»
Виктория ЯКУШИНА
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20 октября прошла акция «Зеленая Дубрава». Ее участники высадили шесть тысяч молодых дубков на поле Куликовской битвы.

Знаменитая Зеленая Дубрава восстановлена в своих исторических границах. Однако уникальный эксперимент по превращению современного ландшафта Куликова поля в средневековый, характерный для XIV столетия, продолжается на других территориях.

Так, местом посадки в субботу стала балка «Рыбий верх», естественный западный рубеж поля сражения. Она была густо залесена в XIV веке, а сегодня на голом ее склоне в подготовленные трактором борозды участники акции высаживали молодые дубки.

Профессионалы лесного хозяйства провели перед началом работ инструктаж, рассказали насколько глубоко и как часто сажать деревья. Настоятель монастырщинского храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Владимир освятил посадочный материал и благословил собравшихся.

Спустя пару часов работы по высадке была окончена, и участников акции ждал полевой обед с традиционной гречневой кашей и чай с необычной сезонной выпечкой – булочками с терновой начинкой.

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