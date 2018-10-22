За неделю в Туле произошло 190 ДТП

СЕГОДНЯ 13:12 2018-10-22T13:12:59+03:00

Об этом сообщил начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков

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В период с 15 по 22 октября 2018 года в единую дежурно-диспетчерскую службу Тулы поступило 6413 сообщений от граждан. В городе произошло 30 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.

За отчетный период на территории муниципального образования произошло 190 дорожно-транспортных происшествий, пострадал 21 человек, один человек погиб.

За минувшую неделю произошло семь пожаров.

Сотрудники поисково-спасательной службы совершили 45 выездов. В результате оказана помощь 72 гражданам, спасено четыре человека.