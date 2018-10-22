В манеже «Арсенала» состоится презентация обновленной «Тулицы»

СЕГОДНЯ 13:07 2018-10-22T13:07:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле, в манеже стадиона «Арсенал», по многочисленным просьбам болельщиков состоится презентация обновленной «Тулицы».

Все желающие смогут пообщаться с волейболистками, задать вопрос игрокам, а также тренерам или руководству команды.

В программе презентации:

- сессия вопросов и ответов,

- свободный доступ гостей к игрокам и тренерам,

- фотосессия,

- вручение команде новой формы,

- розыгрыши призов и подарков.

Мероприятие состоится 24 октября 2018 года. Начало в 15:00.