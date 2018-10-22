В манеже «Арсенала» состоится презентация обновленной «Тулицы»
Мероприятие состоится 24 октября
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В Туле, в манеже стадиона «Арсенал», по многочисленным просьбам болельщиков состоится презентация обновленной «Тулицы».
Все желающие смогут пообщаться с волейболистками, задать вопрос игрокам, а также тренерам или руководству команды.
В программе презентации:
- сессия вопросов и ответов,
- свободный доступ гостей к игрокам и тренерам,
- фотосессия,
- вручение команде новой формы,
- розыгрыши призов и подарков.
Мероприятие состоится 24 октября 2018 года. Начало в 15:00.