В Туле пройдет публичная дискуссия «Зачем Толстой? В чем моя вера»

СЕГОДНЯ 13:01 2018-10-22T13:01:32+03:00

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31 октября в 19:00 в конференц-зале Российской государственной библиотеки состоится третье встреча в серии дискуссий «Зачем Толстой?»

Организаторы программы: Государственный музей Л.Н.Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» и Российская государственная библиотека. Тема третьей встречи - «Зачем Толстой? В чем моя вера».

Участники серии публичных дискуссий – писатели, ученые и мыслители – обсуждают, в чем ценность идей Толстого, что говорят нам сегодня его рассуждения о вере, государстве, семье, обществе, свободе и смерти, и вообще – зачем читать Толстого в XXI веке. Актуальность Толстого связана более всего с тем, что общественная дискуссия в России вынужденно возвращается ко всем тем вопросам,которыеосталисьнеобсужденнымиболее ста лет назад.

Первая дискуссия в рамках этой программы – «Личность, свобода, государство» – состоялась 15 августа 2018 года в Ивановском зале РГБ. Второй разговор – «Семья и женский вопрос» – прошел 10 сентября 2018 года в Тульском государственном педагогическом университете.Третья дискуссия будет посвящена одному из самых противоречивых аспектов личности Льва Николаевича – его отношению к вере.

Вера для Толстого была центром всей жизни. Его понимание религии не укладывалось в канонические рамки. Его отношения с церковью были крайне непростыми и привели в итоге к драматическому разрыву, который не преодолен даже сегодня. Что такое религия Толстого? Как он понимает отношения человека с Богом? Чем важны его духовные поиски для верующих? Что можем услышать сегодня мы в его словах о вере? В рамках дискуссии об этом поговорят поэт, переводчик, почетный доктор богословия Европейского гуманитарного университета Ольга Седакова и атташе по культуре посольства Ватикана в России ДжованнаПарравичини.Участник-модератор дискуссии–журналист, культуролог, руководитель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин.

Вход свободный по предварительной регистрации.