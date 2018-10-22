Тула входит в топ-5 популярных у туристов городов

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-22T12:50:58+03:00

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Названы самые популярные у туристов города Центральной России в 2018 году по версии Российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Вот их перечень: Осташков в Тверской области, Суздаль во Владимирской области, Воронеж, Переславль-Залесский в Ярославской обасти, Тула, Ярославль, Тверь, Мышкин и Углич в Ярославской области и Калуга вошли в первую десятку городов Центральной России по популярности у туристов, путешествующих самостоятельно.

Тула занимает пятое место по популярности у туристов.

В рейтинге указаны показатели: средние траты на жилье в сутки/ среднее число ночей в брони.

Осташков, Тверская область - 4 701 рубль/ 4 ночи

Суздаль, Владимирская область - 4 390 рублей/ 2,1 ночи

Воронеж - 1 769 рублей/ 1,6 ночи

Переславль-Залесский, Ярославская область - 5 681 рубль/ 2,4 ночи

Тула - 2 060 рублей/ 2,7 ночи

Ярославль - 1 631 рубль/ 3,2 ночи

Тверь - 4 179 рублей/ 1,6 ночи

Мышкин, Ярославская область - 6 857 рублей/ 4 ночи

Углич, Ярославская область - 5 544 рубля/ 2,3 ночи

Калуга - 5 497 рублей/ 2,1 ночи