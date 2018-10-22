Тула входит в топ-5 популярных у туристов городов
Названы самые популярные у туристов города Центральной России в 2018 году по версии Российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
Вот их перечень: Осташков в Тверской области, Суздаль во Владимирской области, Воронеж, Переславль-Залесский в Ярославской обасти, Тула, Ярославль, Тверь, Мышкин и Углич в Ярославской области и Калуга вошли в первую десятку городов Центральной России по популярности у туристов, путешествующих самостоятельно.
Тула занимает пятое место по популярности у туристов.
В рейтинге указаны показатели: средние траты на жилье в сутки/ среднее число ночей в брони.
Осташков, Тверская область - 4 701 рубль/ 4 ночи
Суздаль, Владимирская область - 4 390 рублей/ 2,1 ночи
Воронеж - 1 769 рублей/ 1,6 ночи
Переславль-Залесский, Ярославская область - 5 681 рубль/ 2,4 ночи
Тула - 2 060 рублей/ 2,7 ночи
Ярославль - 1 631 рубль/ 3,2 ночи
Тверь - 4 179 рублей/ 1,6 ночи
Мышкин, Ярославская область - 6 857 рублей/ 4 ночи
Углич, Ярославская область - 5 544 рубля/ 2,3 ночи
Калуга - 5 497 рублей/ 2,1 ночи