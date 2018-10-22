Теарт кукл покажет маленьким тулякам "Пеппи длинный чулок"

СЕГОДНЯ 12:38 2018-10-22T12:38:36+03:00

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25 октября в четверг 11:00 Тульский Государственный Театр Кукол приглашает маленьких туляков и их родителей на спектакль "Пеппи длинный чулок".

Пеппи — маленькая рыжая веснушчатая девочка, которая живёт одна на вилле «Курица» в небольшом шведском городке вместе со своими животными: мартышкой Господином Нильсоном и лошадью. Пеппи — дочь капитана Эфраима Длинныйчулок, который впоследствии стал вождём чернокожего племени. От своего отца Пеппи унаследовала фантастическую физическую силу, а также чемодан с золотом, позволяющий ей безбедно существовать. Мама Пеппи умерла, когда та была ещё младенцем. Пеппи уверена, что мама стала ангелом и смотрит на неё с неба («Моя мама — ангел, а папа — негритянский король. Не у всякого ребёнка такие знатные родители»).

Пеппи «перенимает», а скорее, придумывает разнообразные обычаи разных стран и частей света: при ходьбе пятиться назад, ходить по улицам вниз головой, «потому что ногам жарко, когда ходишь по вулкану, а руки можно обуть в валенки».

Дополнительная информация по тел.: 36−40−19 (касса); 31−20−97.