По проему канализации: под Тулой трое подростков обокрали магазин

СЕГОДНЯ 11:58 2018-10-22T11:59:28+03:00

В полиции выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Полицией в городе Ефремове Тульской области пойманы подозреваемые в совершении кражи из магазина.

Злоумышленники знали, что в магазине ведутся ремонтные работы по прокладке канализационных труб. При этом технический проём для канализации выходил из магазина в неиспользуемые помещения, куда имелся свободный доступ с улицы.

Похитители решили использовать этот технический проем, чтобы попасть в торговую точку.

В одну из ночей им удалось пробаться в магазин п вынести оттуда 2000 рублей и еду.

Работники магазина лишь утром обнаружили следы кражи и обратились в отдел МВД.

Полицейские проверяли версию, согласно которой хищение мог совершить кто-то из проживающих неподалеку, при этом способный пробраться в технический проем для канализации.

В результате удалось установить троих местных жителей в возрасте от 16 до 17 лет, один из которых ранее судим. Они признались в содеянном.

Сейчас в полиции выясняются все обстоятельства произошедшего.