Смертельное ДТП под Тулой: "УАЗик" слетел в кювет и протаранил дерево

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-22T11:15:58+03:00

В результате ДТП под Тулой один человек погиб, другой госпитализирован

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21 октября 2018 года, в 20:00 на 20-м километре автодороги «Алексин-Першино» Алексинского района Тульской области произошло ДТП.

45-летний мужчина на автомобиле «УАЗ 31514», по предварительным данным, слетел в кювет, врезался в дерево и опрокинулся.

В результате ДТП в Туле водитель автомобиля «УАЗ» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Его пассажир - мужчина 40 лет - госпитализирован в районную больницу.