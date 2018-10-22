Подростки на маминой машине опрокинулись в кювет под Тулой

СЕГОДНЯ 11:11 2018-10-22T11:12:00+03:00

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20 октября 2018 года, в 21:10 на улице Октябрьская поселка Куркино Тульской области произошло ДТП.

Как выяснилось. 15-летний мальчик без спроса взял ключи от автомобиля матери марки «ВАЗ 2110». Управляя машиной, не имея водительских прав, он слетел кювет и опрокинулся.

В результате ДТП под Тулой несовершеннолетний водитель автомобиля «Ваз» и его юная пассажирка - 16-летняя девочка - с различными травмами были госпитализированы в районную больницу.

Уважаемые родители, убедитесь, что ключи от гаражей и транспортных средств хранятся в недоступном или неизвестном для детей месте, во избежание бесконтрольного пользования данной техникой.

Проверяйте наличие ключей в месте хранения. Относитесь к данному вопросу ответственно. В случае бесконтрольного доступа к ключам от транспортного средства, ребенок будет иметь возможность в любой момент ими воспользоваться, что может привести к очень серьезным последствиям.

Проводите воспитательные беседы, объясняйте детям, что управление транспортными средствами возможно только при достижении определенного возраста и строго при наличии водительского удостоверения.

Помните, что жизнь и здоровье ребенка находится исключительно в ваших руках!