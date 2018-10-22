Операция «Мак-2018»: в Тульской области уничтожили дикие произрастания наркотиков на 50 территориях
Также в рамках операции в Тульской области выявлено 72 наркопреступления
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В УМВД России по Тульской области подвели итоги межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2018».
Мероприятия в рамках операции были направлены на противодействие незаконному распространению наркотиков растительного происхождения, уничтожение незаконных посевов, а также очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.
В результате было выявлено 72 наркопреступления и изъято более девяти килограмм "запрещенки".
Кроме того, выявлено пять фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и 50 мест их дикого произрастания.
Все выявленные растения были уничтожены.