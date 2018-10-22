В Алексине "Тойота" насмерть сбила молодого человека
Пешеход скончался на месте происшествия
.
Изменить размер текста:
20 октября 2018 года, в 18:10 на 18-м километре автодороги «Железня-Алексин» Алексинского района Тульской области произошло ДТП.
66-летний мужчина на автомобиле «Тойота Королла», по предварительным данным, сбил внезапно вышедшего на проезжую часть пешехода - 25-летнего молодого человека.
В результате ДТП в Тульской области от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.