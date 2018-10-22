2018-10-22T10:51:06+03:00
Происшествия

В Алексине "Тойота" насмерть сбила молодого человека

Пешеход скончался на месте происшествия
Виктория ЯКУШИНА
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20 октября 2018 года, в 18:10 на 18-м километре автодороги «Железня-Алексин» Алексинского района Тульской области произошло ДТП.

66-летний мужчина на автомобиле «Тойота Королла», по предварительным данным, сбил внезапно вышедшего на проезжую часть пешехода - 25-летнего молодого человека.

В результате ДТП в Тульской области от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

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