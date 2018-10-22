В Туле прошел Международный фестиваль духовой музыки Brass Days

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-22T10:49:05+03:00

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C 19 по 21 октября в Тульской областной филармонии прошли концерты в рамках Международного фестиваля медного духового искусства Brass Days. В этом году фестиваль прошел восьмой раз и уже третий год подряд в Туле.

На сцене филармонии выступил выдающийся российский джазовый музыкант, блестящий саксофонист Игорь Бутман. Его партнерами в этот вечер стали музыканты Тульского филармонического симфонического оркестра под управлением Владислава Лаврика, который на этот раз выступил и в роли солиста, и дирижера.

Также в этот день Игорь Бутман провел мастер-класс для учащихся Центра одаренных детей «Мастерская талантов» и Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского.