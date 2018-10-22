2018-10-22T10:48:05+03:00
Происшествия

В Туле водитель "ВАЗа" сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Автомобилиста-нарушителя удалось разыскать сотрудникам ГИБДД
Виктория ЯКУШИНА
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19 октября 2018 года, в 21:05 на улице Академика Павлова города Тулы произошло ДТП.

Неизвестный водитель на автомобиле сбил пешехода - 16-летнего мальчика. Он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель, после ДТП, скрылся.

В результате ДТП в Туле пешеход обратился в городскую больницу, где после оказанной медицинской помощи был отпущен домой.

Автомобилиста-нарушителя удалось разыскать сотрудникам ГИБДД. Им оказался 24-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 2109».

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