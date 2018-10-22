Алексей Дюмин поздравил тульского спортсмена с бронзой на Чемпионате мира по дзюдо

СЕГОДНЯ 10:36 2018-10-22T10:36:01+03:00

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21 октября 2018 года на Багамских островах прошел Чемпионат мира по дзюдо среди юниоров. Бронзовым призером поединка стал туляк Джамал Гамзатханов.

Он представлял сборную России в весовой категории свыше 100 килограммов.

С бронзовой медалью дзюдоиста поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин и пожелал ему дальнейших спортивных успехов и красивых побед.