2018-10-22T10:36:01+03:00
Спорт

Алексей Дюмин поздравил тульского спортсмена с бронзой на Чемпионате мира по дзюдо

Глава региона пожелал Джамалу Гамзатханову спортивных успехов и красивых побед
Виктория ЯКУШИНА
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21 октября 2018 года на Багамских островах прошел Чемпионат мира по дзюдо среди юниоров. Бронзовым призером поединка стал туляк Джамал Гамзатханов.

Он представлял сборную России в весовой категории свыше 100 килограммов.

С бронзовой медалью дзюдоиста поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин и пожелал ему дальнейших спортивных успехов и красивых побед.

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