Алексей Дюмин поздравил тульского спортсмена с бронзой на Чемпионате мира по дзюдо
Глава региона пожелал Джамалу Гамзатханову спортивных успехов и красивых побед
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21 октября 2018 года на Багамских островах прошел Чемпионат мира по дзюдо среди юниоров. Бронзовым призером поединка стал туляк Джамал Гамзатханов.
Он представлял сборную России в весовой категории свыше 100 килограммов.
С бронзовой медалью дзюдоиста поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин и пожелал ему дальнейших спортивных успехов и красивых побед.