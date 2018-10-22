2018-10-22T08:19:42+03:00
Происшествия

В Тульской области горящую дачу тушили девять пожарных

Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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22 октября в деревне Окороково Одоевского района загорелась дача. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:00.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 16 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Кровля сгорела и обрушилась, дом выгорел внутри. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

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